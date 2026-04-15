Спартак и Млада: В пермском ЗАГСе рассказали о популярных и редких именах детей

Пермский ЗАГС опубликовал списки самых популярных имен новорожденных в этом году.
Среди мальчиков в лидерах Михаил — 120 малышей назвали так. Александр и Тимофей — такие имена получили более сотни детишек. Также среди популярных — Артем, Лев, Марк, Илья и Роман.
Девочек чаще всего называли Анной — более ста малышек получили это имя. Также часто родители давали дочкам имена Ева, София, Мария, Есения, Алиса и Варвара.
В ЗАГСе отметили, что стали редкими имена Ирина, Анатолий, Виталий, Максим, Инна. Есть и необычные, такие как Спартак, Луна, Млада.