Врач Черных сказала, лечится ли поллиноз

На первый взгляд, типичные признаки ОРВИ. Но для поллиноза характерно приступообразное, волновое течение. Дискомфорт увеличивается при выходе на улицу или после проветривания помещения, а уменьшается в холодную погоду или после дождя. К тому же повышения температуры, першения в горле и боли в мышцах, типичных для простудных заболеваний, при аллергии обычно не наблюдается.