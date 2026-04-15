Прививка от берёзы и фильтр в нос. Врач Черных сказала, лечится ли поллиноз

Нос бежит, глаза слезятся. Может, обычная простуда? А если всё-таки поллиноз? Пройдёт сам, если переждать? Или бежать к врачу? Это вообще лечится?
Вопросов у столкнувшихся с сезонной аллергией действительно много. За ответами на них корреспондент krsk.aif.ru обратился к врачу аллергологу-иммунологу Виктории Черных.
Как отличить аллергию от ОРВИ?
Насморк и конъюнктивит — самые «говорящие» симптомы весенней аллергии на цветение тех или иных растений. Нос закладывает и зудит, постоянно хочется чихать, глаза краснеют, «текут».
На первый взгляд, типичные признаки ОРВИ. Но для поллиноза характерно приступообразное, волновое течение. Дискомфорт увеличивается при выходе на улицу или после проветривания помещения, а уменьшается в холодную погоду или после дождя. К тому же повышения температуры, першения в горле и боли в мышцах, типичных для простудных заболеваний, при аллергии обычно не наблюдается.
Заметили ухудшение самочувствия в период цветения берёзы — именно на её пыльцу чаще всего реагируют жители нашего региона весной — запланируйте визиты к аллергологу и отоларингологу. Поллиноз может застигнуть врасплох в любом возрасте. Если в детстве аллергия вас не коснулась, не исключено, что она возникнет позже — при встрече с причинно-значимым аллергеном.
А может ли ребёнок «перерасти» аллергию? По словам доктора, выраженность симптомов с взрослением иногда уменьшается — но полная спонтанная ремиссия без лечения не гарантирована никому.
Переждать сезон и наслаждаться жизнью без поллиноза до следующей весны — вариант опасный.
«Аллергический ринит тесно связан с бронхиальной астмой, считается фактором риска её развития, а также сочетается с аллергическим дерматитом, — предупреждает Виктория Черных. — Без должной терапии возможно стойкое снижение работоспособности и качества жизни в целом, нарушение сна с вытекающими последствиями. Поллиноз в любом случае нужно лечить: не стоит надеяться, что он чудесным образом исчезнет сам».
Как обнаружить и лечить сезонную аллергию?
Для постановки диагноза доктор собирает анамнез, оценивает клиническую картину и направляет на аллергообследования: кожные пробы или определение специфических иммуноглобулинов в сыворотке крови.
Диагностику лучше проходить до или после периода цветения: идеально — с установлением холодной погоды, например, в октябре, ноябре. Но обратиться к врачу во время обострения тоже стоит: доктор назначит препараты, которые облегчат течение заболевания и предотвратят развитие осложнений.
Могут ли тесты дать неверные результаты? По словам аллерголога, да: на кожные пробы влияет приём антигистаминных и психотропных препаратов, системных глюкокортикоидов. Человеку, которому были назначены такие лекарства, желательно дождаться завершения курса и только после этого проходить исследование на аллергию.
Поставив диагноз, врач назначит лечение: аллерген-специфическую иммунную терапию (постепенное снижение чувствительности организма к конкретному аллергену путём введения небольших его доз) или сублингвальную иммунную терапию (уменьшение реакции на аллерген с помощью приёма специальных капель или таблеток). «Оба этих метода эффективны и широко используются: ими лечат аллергию на растения и бытовые аллергены (домашнюю пыль и клещей домашней пыли), — рассказывает доктор, отмечая, что наблюдает у пациентов, проходящих терапию, значительное улучшение. — В России с этого года официально зарегистрирована вакцина от аллергии на берёзу. Препарат прошёл регистрацию, ждём его поступления на рынок».
Как уменьшить симптомы аллергии?
Как организовать уход за собой, быт и питание при поллинозе, чтобы снизить его симптоматику?
Виктория Черных рекомендует придерживаться лечения, прописанного врачом, и не пропускать приёма препаратов.
Нос лучше промывать изотоническими растворами. Дополнительно можно использовать назальные фильтры перед выходом на улицу: они помещаются прямо в ноздри и предотвращают попадание аллергенов на слизистую. В период цветения лучше носить солнцезащитные очки, надевать кепку, шляпу или платок, чтобы на лице и волосах оседало меньше пыльцы.
Важно ограничить аллергену доступ в квартиру: помещение лучше проветривать в безветренные прохладные часы, пользоваться кондиционером, а приходя домой менять одежду, принимать душ, а также очищать шерсть и лапы питомцев, которых вы выгуливаете на улице.
«Существуют специальные экраны на окна, которые препятствуют попаданию пыльцы. Более бюджетный вариант: размещать на створках при проветривании влажную марлю. Очистители и увлажнители воздуха будут также способствовать улучшению вашего состояния дома», — отмечает доктор.
Людям с аллергией на берёзу лучше ограничить или вовсе исключить из рациона косточковые фрукты и ягоды: черешню, персики, яблоки, или перед употреблением подвергать эти продукты термообработке, которая разрушает белковую структуру аллергена.
Что ж касается приёма «хороших» лекарств или добавок к пище по совету друзей — рисковать не стоит. Во-первых, волшебных таблеток не существует, а во-вторых, препараты, помогающие одному, могут усугубить течение болезни у другого. Лечение в каждом случае индивидуальное, и назначать его может только врач.