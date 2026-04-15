Появилось видео задержания организаторов крупнейшей сети «бумажного» НДС

Появилось видео задержания организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС». Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, бюджетной системе страны был причинен ущерб в размере более одного триллиона рублей. О том, что схему вскрыли ФСБ и ФНС, сообщали ранее источники РБК.
По данным следствия, с 2023 года участники организованной группы создали более 4 тыс. фиктивных юрлиц, которые не вели никакой реальной деятельности. Для получения прибыли фигуранты продавали поддельные счета-фактуры от имени фиктивных лиц, в которых содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Эти счета отражались в отчетности налогоплательщиков и направлялись в налоговые органы.
Следственные органы ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело за незаконное образование юрлиц и неправомерный оборот средств платежей.
Петренко отметила, что ряд подозреваемых уже доставили к следователю для проведения следственных действий. Расследование продолжается.
Крупнейшую площадку «бумажного» НДС вскрыли 14 апреля. Операция проводилась силами ФСБ, СК, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры.
Источник РБК, близкий к ФНС, сообщал, что в 2023—2025 годах организаторы преступной группы сформировали «схемные» вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн руб. Он также отметил, что некоторые из них ранее были судимы за незаконную банковскую деятельность.
