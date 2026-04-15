«По зову сердца»: Волгоградская область отправила в Дагестан 14 фур с продуктами, генераторами и ГСМ

15 апреля в Волгограде у Мамаева кургана состоялась отправка конвоя с гуманитарной помощью для Дагестана. Регион совместно с политическими организациями, общественными объединениями и неравнодушными гражданами подготовил для жителей пострадавших от наводнений районов республики 300 тонн грузов, в числе которых предметы первой необходимости, продукты питания, стройматериалы, генераторы и ГСМ.