За год шашлычный набор на Кубани подорожал на 9%

В структуре набора медианная стоимость мяса выросла на 6%, до 998 ₽, однако спрос на него снизился. Шампуры подорожали на 3%, до 330 ₽, при падении продаж на 11%. Мангал прибавил в цене 13% и достиг 1,75 тыс. руб., при этом его покупки сократились почти на 19%. Древесный уголь подорожал на 11%, до 309 ₽, а количество приобретений снизилось на 4%. Розжиг вырос в цене на 5%, до 106 ₽, при этом его продажи, напротив, увеличились на 5%.