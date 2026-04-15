«Союзмультфильм» подал иски на десятки тысяч рублей к ИП в Ростовской области

В 2026 году в Арбитражный суд Ростовской области поступил целый пакет исков к донским ИП. Претензии направили АО «Киностудия “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм”, это указано в электронной картотеке дел доснкого арбитража.
Предварительно, только после середины марта и до настоящего времени собралось около 25 исков.
Через суд настаивают на компенсациях за нарушение исключительных авторских прав на персонажей. Например, на Чебурашку и волка из мультфильма «Жил-был Пес».
Суммы исковых требований разные. В частности, от одного из бизнесменов намерены получить 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и еще 100 тысяч рублей за использование персонажа. При этом претензии к другому донскому предпринимателю по таким же нарушениям составили по 10 тысяч рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.