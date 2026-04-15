Росприроднадзор взыскал по суду 4,7 млн руб с воронежского мусорного полигона

Мусорный полигон в Воронежской области занизил плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Источник: Комсомольская правда

Росприроднадзор взыскал по суду задолженность с предприятия в Воронежской области.

Нарушение инспекторы ведомства выявили в ходе анализа данных о размещении отходов полигоном за 2021 год. Компания учитывала плату за негативное воздействие на окружающую среду не в полном объеме — без учета фактического объема размещенных отходов и их класса опасности.

— В результате перерасчета выявлена задолженность в размере более 4,7 млн рублей. Требование о добровольном погашении исполнено не было, поэтому пришлось обратиться в суд. Арбитражный суд Воронежской области поддержал позицию Росприроднадзора и удовлетворил иск в полном объеме, — сообщили в ведомстве.