Росприроднадзор взыскал по суду 4,7 млн руб с воронежского мусорного полигона

Росприроднадзор взыскал по суду задолженность с предприятия в Воронежской области.
Нарушение инспекторы ведомства выявили в ходе анализа данных о размещении отходов полигоном за 2021 год. Компания учитывала плату за негативное воздействие на окружающую среду не в полном объеме — без учета фактического объема размещенных отходов и их класса опасности.
— В результате перерасчета выявлена задолженность в размере более 4,7 млн рублей. Требование о добровольном погашении исполнено не было, поэтому пришлось обратиться в суд. Арбитражный суд Воронежской области поддержал позицию Росприроднадзора и удовлетворил иск в полном объеме, — сообщили в ведомстве.