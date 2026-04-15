Осуждён нижегородец, продавший взорвавшуюся в руках подростка в ТЦ петарду

Сотрудник магазина продал 16-летнему юноше мощную петарду, которая взорвалась у него в руках прямо в торговом центре.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор Леониду Хохлихину, который признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородских судов. Инцидент произошел в декабре 2024 года: подсудимый продал несовершеннолетнему пиротехническое изделие «Белый динамит», заведомо зная о возрасте покупателя.

В тот же день подросток активировал покупку внутри торгово-развлекательного центра. Петарда сработала преждевременно и взорвалась прямо в руке у молодого человека, что привело к причинению тяжкого вреда его здоровью. Суд назначил продавцу наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ. Также из его заработной платы будет удерживаться 10% в доход государства.

Напомним, что по закону продажа пиротехники лицам моложе 16 лет категорически запрещена. Эксперт Дмитрий Морякин в разговоре с nn.aif.ru предупредил: использование любых пиротехнических изделий в помещениях может привести к трагедии.