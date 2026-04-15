Более 5 тысяч онлайн-мероприятий провел ПИМУ в 2025 году

Более 5,5 тысячи онлайн-мероприятий провел Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) в 2025 году. Студенты обучались на платформе МТС Линк, выступающей одним из технологических партнеров ключевого проекта вуза — федеральной образовательной платформы «Будущий врач».
В дистанционном формате проходят лекции, семинары и практические занятия. Преподаватели контролируют посещаемость с помощью функции учета присутствия, поддерживают диалог со студентами через чаты и реакции, а инструмент для опросов позволяет проверять знания непосредственно во время вебинаров.
Платформа применяется и для административной работы. На ней проходят оперативные совещания ректората, планерки и рабочие встречи сотрудников подразделений вуза и Университетской клиники. Сервис также помогает университету взаимодействовать с внешней аудиторией — проводить встречи с партнерами и абитуриентами. Так, в 2025 году ПИМУ организовал десять дней открытых дверей, для тех, кто не мог присутствовать очно была организована онлайн-трансляция. Всего за 2025 год онлайн-мероприятия университета собрали более 63 тысяч участников.
Как отметил директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Нижегородской области Дмитрий Поляков, сотрудничество с ПИМУ является ярким примером того, как современные цифровые решения трансформируют медицинское образование и клиническую практику в регионе. Он подчеркнул, что ИИ-функции платформы — автоматическая транскрибация и саммаризация встреч — не только экономят время преподавателей и врачей, но и формируют структурированную базу знаний для последующего анализа и обучения.
Руководитель управления по цифровой трансформации ПИМУ Людмила Белова добавила, что университет использует платформу уже несколько лет и за это время убедился в ее надежности.
«Для нас важно, что сервис соответствует требованиям законодательства по безопасности и обработке персональных данных и при этом остается технологичным и удобным. МТС Линк помогает нам развивать собственные проекты, в том числе платформу “Будущий врач”, — отметила Людмила Белова.
