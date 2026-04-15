На завтрак и обед. Назван самый полезный хлеб и его сочетания с продуктами

Врачи-диетологи утверждают: хлеб должен входить в любой ежедневный рацион. Однако хлеб хлебу рознь. Какой полезно употреблять на завтрак и обед, с чем его сочетать, а какие изделия лучше рассматривать как десерт и угощение?
Чтобы помочь потребителям сориентироваться в выборе подходящего хлеба, специалисты НИИ хлебопекарной промышленности разработали хлебную пирамиду.
По словам врача-диетолога Татьяны Залетовой, каждый уровень пирамиды отражает не только состав, но и оптимальную частоту, сочетания и время употребления каждого вида хлеба. Так что такая пирамида может быть надежным помощником при включении хлеба в свое питание. Чем ближе хлеб к основанию пирамиды, тем чаще он может присутствовать в рационе и тем больше пользы приносит при правильном сочетании с другими продуктами. Пройдемся от ее основания до вершины.
- I уровень (основание пирамиды) — обогащённые, функциональные и специализированные изделия.
«Это хлебобулочные продукты с повышенной пищевой ценностью, в том числе лечебные, профилактические. Например, к ним относится цельнозерновой хлеб, хлеб с отрубями. В таком хлебе больше витаминов, микроэлементов, клетчатки. Он обеспечивает длительное насыщение, поддерживает здоровье кишечника и стабильный уровень сахара в крови», — рассказала aif.ru директор НИИХП Марина Костюченко.
- Сколько есть: до 150−200 г в сутки (примерно 3−4 куска).
- С чем сочетать: овощи, зелень, нежирная рыба и птица, яйца или творог.
- Когда есть: идеален для завтрака и обеда, даёт энергию на предстоящий день за счет сложных углеводов.
Рекомендуется слегка подсушивать — так снижается нагрузка на пищеварение и улучшается усвоение.
- II уровень — изделия из ржаной муки: ржаной и ржано-пшеничный хлеб (бородинский, дарницкий).
В нем меньше клетчатки, чем в цельнозерновом хлебе. Но он не менее полезен за счет содержания органических кислот (образуются в процессе ферментации), витаминов, минеральных веществ. Имеет невысокий гликемический индекс.
- Сколько есть: 2−3 куска в день.
- С чем сочетать: первые блюда, соленья, рыба, мясные нарезки.
- Когда есть: желательно в обеденное время.
Людям с повышенной кислотностью желудка стоит быть осторожнее при употреблении ржаного хлеба из-за возможного раздражающего действия.
- III уровень — изделия из пшеничной муки.
Это массовые сорта белого хлеба, включая нарезные батоны. Они быстро усваиваются, быстро дают энергию, но содержат мало клетчатки и витаминов, вызывая резкие скачки сахара.
- Сколько есть: желательно не чаще 2−3 раз в неделю, по 1−2 куска.
- С чем сочетать: допустимо с супами или как основа для бутербродов с белковым продуктом (рыба, мясо
и т. д.) и овощами, но не с колбасой и маслом.
- Когда есть: желательно в первой половине дня, чтобы успеть израсходовать полученные калории.
Лучше в подсушенном виде, избегать сочетания с сахаром и жирами.
- IV уровень — батоны.
Продукт из муки высшего сорта с добавлением сахара и жиров — ближе к десерту, чем к хлебу.
- Сколько и как часто есть: 1−2 куска, 1 раз в неделю.
- С чем сочетать: лучше употреблять как самостоятельный продукт, без жирных и сладких добавок.
- Когда есть: в первой половине дня.
Не является основой рациона, рассматривается как угощение.
V уровень (вершина пирамиды) — сдобные изделия.
Пирожки, круассаны, сладкие булки — это все по сути кондитерские изделия с минимальной пищевой ценностью.
Не рекомендуются людям с нарушением углеводного обмена, лишним весом, диабетом.