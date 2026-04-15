В Госдуме оценили план Запада создать военный блок с Украиной

Реализация плана ЕС по формированию нового военного альянса с участием Украины будет являться шагом к открытому противостоянию Европы с Россией. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова об инициативе Брюсселя создать военное объединение с Киевом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат уточнил, что поддержка Западом Украины и так явственна. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Европа поставляет Киеву оружие в больших объемах, которое впоследствии приходится ликвидировать ВС РФ.

«Они абсолютно спокойно снабжают Украину и боеприпасами, и иногда даже наемниками из их же стран, хотя формально это запрещено, и информацией разведывательной, и всем остальным. И на переговоры они все время мотаются в Киев именно для военных целей, и никак это не мешает в отсутствие военного блока», — объяснил Колесник.

Парламентарий добавил, что если военный альянс будет оформлен как официальный военный блок с участием Украины, то это будет воспринято как форсирование конфликта с российской стороной. По мнению Колесника, лидеры Европы должны оценить последствия столкновения со государством, владеющим ядерным арсеналом.

Ранее The Wall Street Journal рассказала о планах Европы и Канады создать свое «европейское НАТО». Идея сформировать новый военный союз родилась у участников Североатлантического союза после заявлений американского президента Дональда Трампа вывести США из состава блока. В обсуждении основания нового военного объединения участвуют Великобритания, Франция, Польша и скандинавские государства.

