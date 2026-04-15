Фестиваль русской кухни: где в Волгограде попробовать борщ и пельмени

Волгоградская область в третий раз принимает федеральный Фестиваль русской кухни. Мероприятие продлится до 19 апреля 2026 года, и за это время волгоградцы могут попробовать традиционные блюда в десятках заведений.
К фестивалю присоединились кафе и рестораны Волгограда: «Река», «Самовар», «Ателье», «Маруся», «Раковаръ», «Гретель». Также участвуют бары «Южный», Lobby&Lounge bar отеля Hampton by Hilton и сеть магазинов кулинарий «Конфетки Бараночки». География фестиваля вышла за пределы областного центра: к акции подключились Быковский, Котельниковский, Котовский, Светлоярский, Среднеахтубинский районы и город Фролово.
Популярность классической русской кухни растет. Гости устали от сложной молекулярной еды и хотят простого, понятного, домашнего вкуса: борща, сала, зеленого лука, горчицы, жареной картошки. Эти продукты, по мнению организаторов, делают нас более теплыми.
Фестивальные блюда в меню можно узнать по специальному логотипу. Среди предложений — легкие и витаминные зеленые щи, деревенские салаты, жаркое по-купечески, пельмени, блины, вареники с вишней и другие блюда.
