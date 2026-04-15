В Екатеринбурге пройдет IV Всероссийский финансовый форум «Финмаркет»

IV Всероссийский финансовый форум «Финмаркет» состоится 12 и 13 мая в Екатеринбурге по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства.
Участники мероприятия узнают, где развивать бизнес и какие макроэкономические факторы использовать, как принимать решения, когда давление максимальное. Также им расскажут, как финтех-сервисы могут помочь снизить затраты и ошибки и многое другое. Форум пройдет на трех площадках: 12 мая — в киноконцертном театре «Космос», 13 мая — в креативном кластере «Домна» и городском молодежном кластере «Салют».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.