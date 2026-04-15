Почему летние веранды на улицах мешают проходу?

На Дон пришла весна. Вместе с долгожданным теплом, как грибы после первых апрельских дождей, на центральных улицах начали появляться летние веранды кафе и ресторанов.
И всё бы ничего, но размеры некоторых из них создают неудобства пешеходам. Как регулируется эта сфера, выяснял корреспондент Rostov.aif.ru.
«Походить» или «поесть».
Александр К. — пожилой ростовчанин, который практически каждый день ходит по центральной улице Большой Садовой. Он удивляется, почему рестораны «покушаются» на территорию пешеходов.
«Из-за чего нужно обходить то, что вчера было куском тротуара? Потому что там кто-то хочет поесть? — возмущается он. — Кто вообще здесь сядет, когда из-под колёс машин и автобусов постоянно летит пыль. Что мешает есть внутри?» — возмущается горожанин.
И действительно, несколько конструкций на Большой Садовой улице и на Будённовском проспекте визуально занимают больше двух третей тротуара. Люди вынуждены поворачивать и обходить веранды по оставшейся узенькой части, иногда даже сталкиваясь со встречным потоком пешеходов. Лавируют и доставщики, которые ездят на велосипедах или электросамокатах, и мамочки с колясками. А на некоторых проспектах проходу мешают ещё и рекламные щиты со столбами. Суммарно это всё выглядит как пренебрежение к тем, кто ходит мимо кафе.
При этом желающих трапезничать в таких «летниках», как правило, немного — в отличие от тех, что находятся на пешеходных улицах типа Пушкинской. Но последние как раз и не создают особых проблем, ведь там у пешеходов есть много пространства для манёвра. Можно и «походить», и «поесть». Но там, где в принципе места мало, такие конструкции выглядят как минимум странно.
Шесть согласований.
Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Сергей Каменецкий рассказал, что вопрос размещения таких объектов общепита рассматривается как муниципальная услуга. Занимается этим управление торговли и бытового обслуживания донской столицы на основе регионального постановления. Разрешение чиновники выдают в соответствии со схемой размещения летнего кафе.
«Схема разрабатывается и утверждается с учётом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий в соответствии с градостроительным, земельным, санитарно-эпидемиологическим, экологическим, противопожарным законодательством и другими установленными федеральными законами и согласовывается с департаментом транспорта, департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения города, департаментом архитектуры и градостроительства, комитетом по охране окружающей среды, департаментом земельных отношений и с районными администрациями. Учитываются параметры: ширина пешеходной части тротуара, минимальное расстояние до посадок кустарников и деревьев, расстояние до надземных и подземных инженерных коммуникаций», — пояснил Сергей Каменецкий.
Получается, что ресторатору нужно заручиться поддержкой нескольких инстанций, чтобы поставить конструкцию. Но как же тогда выходит, что в итоге принимается решение, неудобное для горожан? Ведь всегда можно найти баланс между размерами желаемого и возможного.
Конечно, бизнес в сфере общепита переживает сейчас тяжёлые времена: несколько ресторанов и кафе совсем недавно закрылись. Но разве мешать пешеходам — тот самый выход, который спасёт?