Более 27 млн рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области на прошлой неделе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Всего было зарегистрировано 56 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Самыми часто используемыми из них стали: «звонок от службы безопасности банка», «мошенничество при онлайн-покупке», «предложение дополнительного заработка».
«Никогда не сообщайте свои данные по телефону: номера карт, коды, пароли, паспортные данные. Не переводите деньги по указанию звонящих, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции», — напомнили правоохранители.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули пенсионера из Балахны почти на 400 тысяч рублей.