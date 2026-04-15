Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собак на девочку в Диксоне

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на 5-летнюю девочку в Диксоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ЧП произошло днём 11 апреля 2026 года в посёлке Диксон. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Также будет дана правовая оценка действиям местных чиновников и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

Бастрыкин поручил руководителю регионального главка Андрею Еремину представить доклад о ходе расследования.

Ранее мы сообщали, что бродячая собака укусила 7-летнюю девочку около школы в Хакасии.