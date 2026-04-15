Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собак на девочку в Диксоне

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на 5-летнюю девочку в Диксоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что ЧП произошло днём 11 апреля 2026 года в посёлке Диксон. Девочка получила травмы и была госпитализирована.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Также будет дана правовая оценка действиям местных чиновников и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.
Бастрыкин поручил руководителю регионального главка Андрею Еремину представить доклад о ходе расследования.
