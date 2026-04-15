На набережной Дубровинского в Орле благоустроят территорию

Специалисты проложат пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установят скамейки и урны.

Благоустройство территории у дома № 62 на набережной Дубровинского в Орле проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Специалисты проложат пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установят скамейки и урны, проведут озеленение, а также смонтируют систему освещения и видеонаблюдения. Завершить все работы планируется до 31 июля.

«В 2024 году орловчане выбирали общественные пространства, которые необходимо привести в порядок в первую очередь. Этот участок на набережной вошел в число лидеров голосования, именно поэтому он был включен в план благоустройства», — отметила первый заместитель мэра Орла Мария Родштейн.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.