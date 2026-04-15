Конференция молодых ученых в Приморье собрала специалистов из КНР и Японии

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля. /ТАСС/. Участниками XX Всероссийской конференции молодых ученых «Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского (АТР) региона на перекрестке эпох: история и современные вызовы» в Приморском крае стали специалисты из Китая, Японии и Азербайджана. Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета, научный сотрудник, председатель Совета молодых ученых Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИИАЭ ДВО РАН) Николай Воронцов.
«Сравнение с программами конференций прошлых лет показывает стабильно высокий интерес, но с изменением географии и формата. На XX конференции в этом году представлены участники из Китая, Японии, Азербайджана», — сообщил он.
По словам Воронцова, в программе конференции появилась отдельная секция «Экономика, торговля и интеграционные проекты в АТР», где обсуждаются соглашения о свободной торговле Республики Корея с США и КНР, российско-китайское сотрудничество в нефтехимии, морское сотрудничество Республики Корея со странами Юго-Восточной Азии.
Председатель оргкомитета отметил, что участники конференции представили доклады, раскрывающие актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед регионом, страной и всем миром. Это разработка и внедрение странами АТР искусственного интеллекта, переосмысление международного права и прав человека в контексте цифровизации. В рамках мероприятия 17 апреля запланирован круглый стол «Центр и регионы России: исторический опыт трансформаций» с участием исследователей из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Москвы.
«Важность также заключается в том, что конференция фиксирует переход от обсуждения “поворота на Восток” как внешнеполитического курса к осмыслению его последствий для науки, образования и региональной идентичности. Мы пытаемся в режиме реального времени проследить, как меняется дальневосточное сообщество исследователей и как исторический опыт помогает отвечать на современные вызовы», — уточнил Воронцов.
О конференции.
XX Всероссийская конференция молодых ученых «Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона на перекрестке эпох: история и современные вызовы» проходит 14−17 апреля 2026 года на базе Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Конференция приурочена к Году единства народов России, 55-летию основания Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, а также 35-летию Первой Дальневосточной конференции молодых историков. Ее участниками стали около 100 человек — молодые ученые, а также организаторы и участники конференций молодых ученых 1990−2010-х годов, научные руководители и наставники.