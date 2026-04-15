Жительница Лесосибирска пойдет под суд за фиктивную прописку 11 иностранцев

Жительница Лесосибирска попала под «уголовку» за фиктивную прописку 11 иностранцев в своей квартире. По версии МВД Красноярского края, 37-летняя женщина за свои «услуги» получила 10 тысяч рублей.
Ранее не судимая горожанка прописала иностранцев в принадлежащих ей квартире и доме без фактического предоставления им жилплощади. Теперь по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.