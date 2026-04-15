Жительница Лесосибирска пойдет под суд за фиктивную прописку 11 иностранцев

Ранее не судимая горожанка прописала иностранцев в принадлежащих ей квартире и доме без фактического предоставления им жилплощади. Теперь по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» ей грозит до пяти лет лишения свободы.