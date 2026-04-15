если временно работаешь «где придется»

На это есть как минимум четыре честные причины. Первая — банально не хватает денег ждать «того самого» места. Вторая — рынок бывает странным: вроде бы ты классный специалист, а свежие вакансии на работу предлагают либо зарплату ниже плинтуса, либо требования как к ракетостроителю. Третья причина — психологическая: иногда хочется просто взять паузу и подышать, чтобы понять, куда двигаться дальше. И четвёртая — скорость выхода: курьера или комплектовщика берут практически с улицы, не мучая многоэтапными собеседованиями. Ничего зазорного в этом нет. Проблема возникает не тогда, когда ты временно водишь фуру, а когда полностью теряешь контакт со своей сферой.