В Москве ожидается облачность и дожди

Сегодня в Москве ожидается сплошная облачность, временами возможны небольшие кратковременные дожди. К вечеру осадки прекратятся, следует из данных сервиса «Яндекс. Погода».
Температура воздуха 15 апреля поднимется до 14 , влажность составит около 70−75%. Ветер северо-восточный, 3−4 м/с, атмосферное давление — примерно 753 мм рт. ст.
До конца недели в столичном регионе сохранится неустойчивая и преимущественно прохладная погода. Температура днем будет колебаться от 8 до 15 , ночью — от 3 до 10 . Заметное похолодание ожидается в воскресенье и в начале новой рабочей недели.
Атмосферное давление в этот период изменится в диапазоне 746−753 мм рт. ст.: оно начнет снижаться к выходным, а затем стабилизируется около отметки 750 мм рт. ст.
Ранее прогнозировалось, что до конца недели в столице продержится умеренно прохладная весенняя погода.
