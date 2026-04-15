Боксёр Дмитрий Кудряшов — о ринге и семье

Профессиональный бокс знает немало примеров, когда увлечение перерастает в серьёзную карьеру. Один из самых ярких — боксёр Дмитрий Кудряшов по прозвищу «Русская Кувалда». Его спортсмен получил неспроста: говорят, что его удар настолько сильный, что может отправить соперника в нокаут едва ли не в первом раунде.
В беседе с Rostov.aif.ru уроженец Волгодонска рассказал, каково это — превратить любовь к спорту в призвание, поделился историей своего старта и объяснил, почему бокс по праву считают настоящей «школой жизни».
«Не боюсь, что побьют».
Егор Феодориди, Rostov.aif.ru: Дмитрий, когда вы ещё выступали среди любителей, был ли кумир, на которого вы равнялись? И довелось ли позже, уже на профессиональном ринге, встретиться с ним лицом к лицу?
— Нет, такого не было. Но я в то время смотрел бои кубинца Хуана Карлоса Гомеса, он 19 раз становился чемпионом WBC (Всемирный боксёрский совет. — Прим. ред.). Мой первый бой под знамёнами «Мира бокса» я провёл именно с ним. Нокаутировал его в первом раунде. Для меня это было большое событие.
— Какой принцип помогает вам удержать равновесие и не сбиться с пути?
— Никогда не сдаваться. Терпеть и идти до конца, ведь рано или поздно всё задуманное случится. Говорят, выбирай дело по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня. У меня так и получилось: бокс стал любимой работой.
— Что помогает вам справиться с волнением в минуты перед боем? Может быть, есть особый ритуал, чтобы настроиться на победу?
— Я всегда нервничаю, волнение — это нормальная реакция организма на экстремальную ситуацию. Твой соперник переживает также, а значит, вы в равных условиях. Может, сейчас я волнуюсь уже меньше: боюсь не того, что меня побьют или будет больно, а того, что подведу команду и болельщиков. Вот это действительно неприятно.
Если принять волнение, то оно не мешает. Бокс — это маленькая жизнь. Психологические трудности есть и в жизни вне ринга, и именно спорт учит терпению и стойкости: если сдашься перед трудностью сейчас, завтра лучше не станет.
Ритуалов у меня нет: сели на дорожку, говорю: «С Богом!» — и вперёд. С Богом нас уже двое.
— Что делать спортсмену, если настигла серия неудач?
— Рецептов много, но главное — не сдаваться. Если у тебя есть цель, продолжай идти к ней. Я часто рассказываю историю: мужчина переплыл океан на плоту. Когда у него спросили, как он решился, он ответил, что готовился. Ему задают вопрос: «А как ты готовился?», на что тот говорит: «Каждый день я смотрел на океан и представлял, как эта махина мне покорится». Важно мысленно представить победу и идти к ней.
— Тренер для боксёра — просто наставник или настоящий ориентир в жизни?
— Я с тренером в зале проводил больше времени, чем с кем-либо, с утра до вечера. И, конечно, этот человек действительно становится таким ориентиром, маячком, на который хочется равняться. Повезло тем ребятам, для которых наставник стал значимой фигурой.
Многодетный папа.
— Что помогает переключаться за пределами ринга: какие у вас хобби и увлечения?
— Свободного времени почти нет, поскольку я также занимаюсь общественной деятельностью и много тренируюсь. К тому же у меня большая семья.
— Как вы относитесь к женскому боксу?
— Мы как-то смотрели с дочкой телевизор, там меня показывали. Она говорит: «Пап, я боксом хочу заниматься». Причём на тот момент она уже лет десять занималась художественной гимнастикой. Я отвечаю: «Как это боксом? А как же гимнастика?» Она парирует: «Ну вот я на гимнастику хожу, но меня по телевизору не показывают. А ты боксом занимаешься, тебя показывают, я тоже хочу». Мы очень посмеялись, но она так боксёром и не стала.
Я вообще не люблю женский бокс, если честно. Если девушки хотят драться, то это их дело… Но в таком случае будущие мамы бьют друг друга по лицу и животу, мне на это смотреть не очень приятно. Всё-таки, по моему мнению, девушка создана для другого.
— У вас двое сыновей и дочь. Может ли быть такое, что один и тот же папа может находить разные подходы к детям?
— Конечно, может. Знаете, когда дочка родилась, мне было немножко за двадцать, тогда я был одним человеком. А когда пацаны родились, мне уже было за тридцать. Это, разумеется, совсем другое отношение к детям. Поэтому, конечно, есть разница. Но всех объединяет одно — радость, которую дарят дети. Поэтому рожайте, несмотря на разговоры о разрушенном институте брака, и просто будьте счастливы.
— Какой совет вы могли бы дать спортивной молодёжи: стоит ли им идти в профессиональный бокс?
— Каждый человек индивидуален. У меня два сына, и все спрашивают, будут ли они боксёрами. Да, они занимаются боксом. Я уверен, что любой мужчина должен уметь постоять за себя и защитить семью, а потому навыки бокса никогда не помешают. А связывать с этим жизнь или нет — личный выбор каждого. Советы здесь бессмысленны: каждый сам знает, кем хочет быть.