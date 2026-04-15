Почти каждый четвертый калининградец мечтает о бесплатном питании на работе

Калининградцы рассказали о компенсационном пакете мечты. На первом месте оказался полис ДМС, на втором — обучение за счет компании. Как сообщает сервис SuperJob, почти каждый четвертый респондент заявил, что хотел бы получать бесплатное питание или компенсацию на еду.
Каждый пятый выбрал бы доплаты к отпускным выплатам, компенсацию аренды жилья.
В числе популярных ответов также: материальная помощь, оплата спортклуба или бассейна, льготные путевки, дополнительные дни отпуска.
В оплате проезда или предоставлении служебного транспорта нуждаются по 10%.
Остальные (по 8% опрошенных) говорили про компенсацию мобильной связи или беспроцентную ссуду.
Менее популярны оказались ответы про подарки к праздникам, проведение корпоративов и услуги психолога.