Почти каждый четвертый калининградец мечтает о бесплатном питании на работе

Также работающие горожане хотят получать страховку и обучение за счет предприятия.

Калининградцы рассказали о компенсационном пакете мечты. На первом месте оказался полис ДМС, на втором — обучение за счет компании. Как сообщает сервис SuperJob, почти каждый четвертый респондент заявил, что хотел бы получать бесплатное питание или компенсацию на еду.

Каждый пятый выбрал бы доплаты к отпускным выплатам, компенсацию аренды жилья.

В числе популярных ответов также: материальная помощь, оплата спортклуба или бассейна, льготные путевки, дополнительные дни отпуска.

В оплате проезда или предоставлении служебного транспорта нуждаются по 10%.

Остальные (по 8% опрошенных) говорили про компенсацию мобильной связи или беспроцентную ссуду.

Менее популярны оказались ответы про подарки к праздникам, проведение корпоративов и услуги психолога.