В Хабаровском крае за зиму помогли 171 бездомному человеку

В Хабаровском крае с ноября 2025 года по конец марта 2026 года оказана помощь 171 гражданину без определенного места жительства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным министерства социальной защиты края, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре организовано 85 выездов дежурного автотранспорта для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Им предоставлялось горячее питание, выдавалась одежда, обувь и предметы первой необходимости, при необходимости оказывалось содействие в получении медицинских услуг, восстановлении документов, назначении пенсии и трудоустройстве.
Всего в регионе социальную помощь данной категории граждан оказывают одно государственное учреждение и четыре некоммерческие организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг. В 2026 году в НКО услуги получили более 400 человек.
Специалист Хабаровского центра социальной адаптации Жанна Соколова пояснила, что задача специалистов — срочно выехать на место и оказать помощь замерзающим на улице. При поступлении в центр доврачебную помощь и ночлег предоставляют в отделении срочной социальной помощи, где также можно постирать одежду и принять душ.
В крае продолжают работу телефоны «горячих линий» для обращения граждан, заметивших замерзающих на улице людей. Информация о номерах размещена на официальных ресурсах министерства социальной защиты Хабаровского края и подведомственных учреждений.
