В Тюмени пройдет «Неделя моды. Сибирь»

«Неделя моды. Сибирь» состоится в Тюмени 18−19 апреля при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города.
Посетители смогут увидеть свадебные коллекции трех дизайнеров: Кристины Ручкиной, Людмилы Быковской и Веры Рядькиной. Они создавали не только платья, но и мужские костюмы. Также будут представлены вечерние и повседневные наряды.
Любой желающий сможет приобрести одежду локальных брендов и аксессуары, найти интересные вещи для украшения дома. Например, династия мастеров Беленко представит украшения в русском стиле с жостовской росписью, изделия с палехской миниатюрой, берестяные украшения, предметы интерьера и сувениры из натурального дерева, украшения из витражного стекла в технике фьюзинг, коллекцию платков с авторской росписью из 100% шелка.
Состоится мероприятие в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири». Принять участие в нем можно бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.