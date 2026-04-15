Запущен проект «Внесезон» для путешествий

«Развитие туризма в межсезонье — это выгодная стратегия для всей отрасли, а не просто тренд. Всесезонный туризм помогает убрать резкие перепады спроса и делает работу отрасли стабильной: гостиницы, транспорт и регионы получают равномерную загрузку и доходы в течение всего года. Это, в свою очередь, дает толчок развитию: появляются инвестиции, растет инфраструктура и создаются новые рабочие места. Для самих туристов это тоже плюс: поездки обходятся дешевле, а отдых проходит спокойнее, без толп и суеты. Государство в свою очередь поддерживает развитие круглогодичного туризма, направляя ресурсы на это направление через нацпроект “Туризм и гостеприимство” и другие меры поддержки отрасли», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.