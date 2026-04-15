Запущен проект «Внесезон» для путешествий

Сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и Минэкономразвития России запустили проект «Внесезон» — для тех, кто хочет путешествовать по России вне пикового сезона, сообщили в ведомстве.
По данным «Авиасейлс», около 40% перелетов по России приходится на период с июня по сентябрь — это пик спроса в большинстве направлений. В остальное время спрос распределяется неравномерно: в каждом регионе есть месяцы, когда доля поездок снижается ниже среднего уровня — около 8,3% в месяц. Эти периоды формируют локальный несезон, а «Внесезон» помогает планировать поездки с учетом снижения турпотока.
«Развитие туризма в межсезонье — это выгодная стратегия для всей отрасли, а не просто тренд. Всесезонный туризм помогает убрать резкие перепады спроса и делает работу отрасли стабильной: гостиницы, транспорт и регионы получают равномерную загрузку и доходы в течение всего года. Это, в свою очередь, дает толчок развитию: появляются инвестиции, растет инфраструктура и создаются новые рабочие места. Для самих туристов это тоже плюс: поездки обходятся дешевле, а отдых проходит спокойнее, без толп и суеты. Государство в свою очередь поддерживает развитие круглогодичного туризма, направляя ресурсы на это направление через нацпроект “Туризм и гостеприимство” и другие меры поддержки отрасли», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
Во «Внесезоне» собраны локации для отдыха в любую погоду: музеи, галереи, творческие пространства и даже бани. В карточках есть короткие подсказки: когда идти и на что обратить внимание. Проект доступен во «Впечатлениях» — интерактивном разделе с рекомендациями от локальных экспертов на сайте и в приложении «Авиасейлс». Пока маршрут охватывает Владивосток и Волгоград. В дальнейшем он появится и в других городах России.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.