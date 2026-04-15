Проезды в четырех дворах обновят в 2026 году на юге Волгограда

Сделают дороги возле 17 многоквартирных домов в Красноармейском районе.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Красноармейском районе Волгограда обновят дворовые проезды в четырех дворах, которые объединяют 17 многоквартирных домов. Работы уже начались, сообщили в мэрии. Подрядчик демонтирует старый убитый асфальт и бортовой камень.

Преобразятся в 2026 году на юге Волгограда дворы на проспекте Героев Сталинграда возле домов №№ 5, 7, 9, 11 и 29, 35, 37, на улице 50 лет Октября, 3 и Остравской, 20. А также на улице Остравской, 18 и на бульваре Энгельса возле домов №№ 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25. В первых двух дворах уже работает подрядчик.

Общая площадь нового асфальта составит более 21 тысячи квадратных метров. Также во дворах заменят бортовой камень, прочистят ливневки, отремонтируют колодцы и дождеприемники, сделают тротуары, парковки и пешеходные дорожки. Срок завершения работ — до 1 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Нижнюю террасу набережной Волгограда от БК-13 до моста обустроят за 577 миллионов рублей.

Расписание городских дачных автобусов Волгограда на 2026 год.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше