Мэрия Дивногорска показала архивные фото легендарного розария

Администрация Дивногорска опубликовала архивные фотографии городского розария, который открылся 55 лет назад.

Розарий создал Георгий Кирпатовский. Среди скал и зелени он разбил цветник с электрическим подогревом почвы. Горожане получали розы по талонам, а сам питомник считался гордостью Дивногорска.

Кирпатовский годами экспериментировал, искал сорта и придумывал, как выращивать капризные розы в сибирском климате.

Сегодня розария уже нет. В дендросаде Дивногорска о нем напоминает лишь знак в виде розы. Жители и гости города до сих пор приходят в это место просто погулять.

