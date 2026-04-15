Мэрия Дивногорска показала архивные фото легендарного розария

Администрация Дивногорска опубликовала архивные фотографии городского розария, который открылся 55 лет назад.
Розарий создал Георгий Кирпатовский. Среди скал и зелени он разбил цветник с электрическим подогревом почвы. Горожане получали розы по талонам, а сам питомник считался гордостью Дивногорска.
Кирпатовский годами экспериментировал, искал сорта и придумывал, как выращивать капризные розы в сибирском климате.
Сегодня розария уже нет. В дендросаде Дивногорска о нем напоминает лишь знак в виде розы. Жители и гости города до сих пор приходят в это место просто погулять.
