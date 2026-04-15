Врач Курзина раскрыла пользу необычного источника белка

Представьте продукт с ароматом выдержанного пармезана или жареного фундука, который при этом не имеет отношения ни к молочным продуктам, ни к орехам. Неактивные дрожжи долгое время считались секретным ингредиентом веганской кухни, но сегодня они претендуют на звание полноценного суперфуда в рационе каждого человека. Это мощный источник растительного белка и витаминов группы B.
О том, зачем есть неактивные дрожжи, как правильно вводить их в меню и кому эта добавка может навредить, krsk.aif.ru рассказала нутрициолог и терапевт Татьяна Курзина.
Чем неактивные дрожжи отличаются от активных?
«Неактивные (пищевые) дрожжи — это продукт, полученный из дрожжевых клеток вида Saccharomyces cerevisiae. Ключевое отличие кроется в технологии производства: они проходят специальную термическую обработку, в результате которой грибки погибают и теряют способность к брожению. Именно поэтому такие дрожжи не могут поднимать тесто и называются “неактивными”. Они нужны для того, чтобы обогащать рацион», — объясняет нутрициолог Татьяна Курзина.
Активные дрожжи используются только для выпечки. Их задача — выделять углекислый газ и заставлять тесто «расти». В сыром виде их не употребляют.
В магазинах неактивные дрожжи часто встречается в формате легких хлопьев, мелкого порошка или гранул. По словам эксперта, добавка обладает приятным, слегка напоминающим сыр или орехи, вкусом. Благодаря этому она деликатно дополняет и улучшает вкус любого соуса, смузи, супа-пюре или овощного рагу.
В чем польза неактивных дрожжей?
Однако этот продукт ценят не только за его гастрономические свойства. Для многих он становится способом мягко восполнить дефицит важных микроэлементов.
«Это настоящий концентрат полезных веществ или, простыми словами, суперфуд, — отмечает нутрициолог Татьяна Курзина. — Во-первых, это полноценный растительный белок, который содержит все незаменимые аминокислоты — те, что наш организм не умеет синтезировать самостоятельно. Это делает неактивные дрожжи отличным подспорьем для вегетарианцев и веганов. Во-вторых, это комплекс витаминов группы B: В1, В2, В3, В6, В9 и В12. Они отвечают за здоровье нервной системы, энергетический обмен, состояние кожи и волос».
При этом эксперт уточняет, наличие витамина B12 в дрожжах зависит от того, были ли они дополнительно обогащены в процессе производства. Также в продукте высокое содержание хрома, селена и калия.
Могут ли неактивные дрожжи быть основным источником белка?
Неактиные дрожжи содержат в себе до 45−50 г белка на 100 г сухого веса. Несмотря на впечатляющие цифры, эксперт предостерегает от того, чтобы делать этот продукт основой своего протеинового рациона. Дрожжи должны оставаться полезным дополнением, а не базой.
«Продукт действительно богат белком, и он хорошо усваивается. Но давайте посмотрим с другой стороны. Если отталкиваться от стандартной нормы для среднестатистического человека — 1 г белка на 1 кг идеального веса (без учета беременности или интенсивных спортивных нагрузок), — то на одних дрожжах далеко не уедешь. Чтобы закрыть суточную потребность только этим продуктом, пришлось бы съедать его ложками в промышленных масштабах, что чревато проблемами с пищеварением», — говорит Татьяна Курзина.
Врач выступает за разнообразие в рационе. Он должен содержать белки животного и растительного происхождения. Татьяна Курзина напоминает правило сбалансированного питания:
60−65% — белок животного происхождения (мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты).
35−40% — растительный белок (бобовые, орехи, семена, крупы и, конечно, те самые дрожжи).
К тому же, по словам нутрициолога, безопасной и полезной нормой считается употребление не более двух столовых ложек неактивных дрожжей в день.
Как сохранить пользу неактивных дрожжей при готовке?
Чтобы продукт действительно работал на благо здоровья, важно не только соблюдать дозировку, но и правильно интегрировать его в свои блюда. При этом стоит учитывать влияние высоких температур на витаминный состав.
«Любой новый продукт я рекомендую вводить в меню плавно — начните с половины чайной ложки в день, чтобы отследить реакцию организма и исключть возможную индивидуальную непереносимость, — советует эксперт. — Пищевые дрожжи спокойно переносят нагрев. Но мы понимаем, что высокая температура может повлиять на некоторые витамины. Поэтому, если вы хотите извлечь максимум пользы, лучше всего добавлять неактивные дрожжи в уже приготовленные, чуть остывшие блюда».
Кому противопоказаны неактивные дрожжи и почему?
Неактивные дрожжи подходят не всем. В некоторых случаях добавка может вызвать дискомфорт или спровоцировать обострение хронических состояний.
«Продукт безопасен для здорового человека, но есть ограничения. С осторожностью стоит применять его при заболеваниях ЖКТ: синдроме раздраженного кишечника, хроническом гастрите и язве в стадии обострения. Причина — возможное вздутие и чувство тяжести из-за высокого содержания клетчатки. Также не исключена индивидуальная непереносимость у тех, кто страдает аллергией на любые виды дрожжевых грибков», — предупреждает Татьяна Курзина.
Перед тем, как вводить неактивные дрожжи в рацион, необходимо проконсультироваться с врачом.
