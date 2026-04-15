Гипертензия возглавила топ самых распространенных болезней нижегородцев

Эта болезнь в 2025 году стала самым распространенным поводом для обращения к врачу.

Источник: Живем в Нижнем

Гипертензивная болезнь сердца возглавила рейтинг наиболее часто выявляемых проблем со здоровьем у нижегородцев. В 2025 году в регионе зафиксировано 405 тысяч таких случаев. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на медицинскую страховую компанию «СОГАЗ-Мед».

По данным источника, в прошлом году к врачам с острыми инфекциями верхних дыхательных путей нижегородцы обращались 327 тысяч раз, с кариесом — 160 тысяч раз. В топ-5 главных причин для визита в медучреждения также попали цереброваскулярные болезни и дорсалгия (боли в спине).

Ранее мы писали, что врачи просят нижегородцев воздержаться от забегов при одышке и головокружении.