Гипертензия возглавила топ самых распространенных болезней нижегородцев

Гипертензивная болезнь сердца возглавила рейтинг наиболее часто выявляемых проблем со здоровьем у нижегородцев. В 2025 году в регионе зафиксировано 405 тысяч таких случаев. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на медицинскую страховую компанию «СОГАЗ-Мед».
По данным источника, в прошлом году к врачам с острыми инфекциями верхних дыхательных путей нижегородцы обращались 327 тысяч раз, с кариесом — 160 тысяч раз. В топ-5 главных причин для визита в медучреждения также попали цереброваскулярные болезни и дорсалгия (боли в спине).
