Врач Лавров раскрыл, какой чай может вызвать рак

В интернете гуляют страшилки, что чай в пакетиках может вызывать онкологические заболевания. Однако. как рассказал РИАМО врач-терапевт Максим Лавров, чай из пакетиков сам по себе не является канцерогеном. Напротив, в чайном листе содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и мутаций.
Он пояснил, что многие люди беспокоятся о материале, из которого сделаны чайные пакетики. Якобы, при заваривании синтетические пирамидки могут выделять микропластик в кипяток. На сегодняшний день нет прямых доказательств того, что проглатывание микропластика вызывает рак, но его накопление в организме не приносит пользы.
А вот бутилированный чай представляет более серьёзную угрозу. В таких напитках часто содержится много сахара, но практически нет полезных веществ. Постоянное употребление сладкого чая может привести к скрытому воспалению и инсулинорезистентности, а также способствовать набору веса. Ожирение увеличивает риск развития как минимум тринадцати видов рака.
Единственная доказанная канцерогенная опасность чая связана с его температурой. Врачи предупреждают, что напитки, нагретые выше 65 градусов, могут быть потенциально опасными для здоровья. Горячий чай может вызвать ожог слизистой пищевода, что повышает риск развития плоскоклеточной карциномы. Поэтому важно всегда давать чаю остыть перед употреблением.
