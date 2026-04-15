Лишь 12% россиян полностью довольны своей физической формой

Большинство россиян хотели бы похудеть вне зависимости от времени года. Однако некоторым мешают отсутствие силы воли и сложность соблюдения диеты. Опрос на эту тему провела соцсеть Одноклассники совместно с проектами Здоровье Mail и Новости Mail. Участниками стали свыше 5 тысяч человек из более чем 50 регионов России.
Своей физической формой довольны только 12% респондентов, а 63% считают, что им есть над чем поработать. Около 25% пользователей не принимают свою фигуру и вес. Значительный лишний вес (более 10 кг) отмечают у себя треть участников опроса. Столько же людей считают, что у них есть избыточный вес от 5 до 10 кг.
В целом 60% опрошенных хотели бы похудеть вне зависимости от времени года. Еще 24% считают это необязательным, а 15% устраивает текущий вес.
Регулярно спортом занимаются лишь 29% респондентов, а 36% ограничиваются эпизодической активностью. При этом 15% тренируются редко, а 20% вовсе не занимаются. Прогулки и скандинавскую ходьбу выбирают 50% пользователей, а домашние тренировки по видео и приложениям — 32%. Еще 21% участников опроса занимаются в спортзале или фитнес-клубе.
Питание и препятствия к похудению.
Более половины опрошенных стараются питаться правильно, но иногда позволяют себе вредную еду (51%). Однако 22% признались, что имеют проблемы с режимом и привычками питания. Еще 19% не ограничивают себя в еде, а 7% придерживаются принципов здорового питания.
Для того, чтобы похудеть к лету, россияне сочетают физическую активность и правильное питание (31%). Еще 28% делают ставку на диету и ограничивают себя в еде. Еще 9% усиленно занимаются тренировками, а 2% предпочитают экспресс методы — БАДы, детокс и голодание.
Похудению чаще всего мешают отсутствие силы воли (24%) и сложность соблюдения диеты (14%). Также пользователи отмечают проблемы со здоровьем (11%) и нехватку времени (10%). При этом 26% заявили, что не видят препятствий на пути к идеальной фигуре.
С начала апреля пользователи ОК чаще обращаются к материалам раздела «Здоровье». В числе самых популярных — видеоролики профессора Владимира Дадали и материалы о правильном питании.
