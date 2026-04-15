Более 800 приусадебных участков освободились от воды в Нижегородской области

За минувшие сутки в Нижегородской области от паводковых вод освободилась 801 приусадебная территория, а также один жилой дом и два низководных моста. При этом новых подтоплений в регионе не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Больше всего участков ушло из-под воды на Бору — сразу 462 территории. Вода покинула садоводческие товарищества «Санда-2», «Тюльпан», «Колос», «Зеленый мыс» и «Ольха», а также село Кантаурово. В Городецком округе освободились 72 участка в СНТ «Чайка», «Дубравушка», «Изыскатель» и «Березка». Кроме того, вода отступила в Сарове, Арзамасе, а также в Уренском и Бутурлинском округах.
Несмотря на положительную динамику, в 19 муниципальных образованиях области все еще остаются подтопленными 12 жилых домов, 57 дачных строений и 442 приусадебных участка. Также водой перекрыты двенадцать низководных мостов и десять участков автодорог.
В МЧС подчеркивают, что жертв и пострадавших среди населения нет, а необходимость в эвакуации жителей отсутствует. Сбор информации о паводке идет круглые сутки, специалисты ежедневно проверяют работу оперативных групп в муниципалитетах.