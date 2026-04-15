ГАТИ: Ремонт Дворцовой набережной не помешает отметить 323-летие Петербурга

10 апреля стартовал ремонт Дворцовой набережной у Зимнего дворца. Обновление растянется до 15 октября. За это время специалисты намерены переложить гранитные плиты, выполнить мощение, отреставрировать парапеты, карнизы, скамьи, стенку и ступени спусков, а также очистить все элементы. Но масштабные работы не помешают отметить 323-летие Петербурга, которое состоится 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Модернизацию сопровождают ограничения движения, но проводят поэтапно: с 10 апреля до 26 мая, с 1 июля по 15 октября. Все работы остановят с 25 мая по 7 июня, поскольку в городе на Неве запланированы важные общегородские мероприятия, — пояснили в ГАТИ.
Это значит, что в День города или во время Петербургского международного экономического форума все инструменты отложат, знаки и боны — уберут, а движение снова запустят в полноценном режиме.