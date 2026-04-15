Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» стартовал в регионе. Его проводят в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в исполнительном комитете Набережных Челнов.
Всего представлено шесть номинаций: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов». Компании могут предложить свои услуги или продукцию, соответствующую таким критериям, как положительная динамика объема продаж, цена в сравнении с аналогами и доступность, наличие информации на ярлыках, в инструкциях и на этикетках на татарском языке и многим другим.
Подать заявку необходимо до 17 апреля по электронной почте best@tatcsm.ru. C более подробной информацией об условиях участия в конкурсе и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.