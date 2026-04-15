Ушел из жизни народный артист БССР Владимир Экнадиосов

«Пылкий, вдохновенный, харизматичный. Его голос — мягкий, глубокий, летящий — обладал магической силой, а актерский талант покорял зрителя с первых минут…», — отмечается в сообщении.
Экнадиосов немного не дожил до 80-летия, которое должен был отмечать 8 мая 2027 года. Он родился Ростовской области. Еще в юности проявил музыкальные таланты, и в 16 лет в качестве солиста-балалаечника выступал на сцене Кремлевского Дворца съездов.
В 1973 году окончил Уральскую консерваторию. В 1978 году его пригласили в Государственный театр оперы и балета БССР (нынешний Большой театр Беларуси). Экнадиосов стал солистом театра, а с 2002 года — режиссером.
Артист запомнился публике, например, как первый исполнитель роли Дубатовка в опере «Дикая охота короля Стаха». За нее он получил Госпремию БССР.
Соболезнования родным и близким Владимира Экнадиосова уже выразило Министерство культуры Беларуси.
«Светлая память о Владимире Экнадиосове как о мастере оперной сцены и мудром наставнике навсегда будет вписана в историю белорусского искусства», — отметили в ведомстве.