Как волгоградец выиграл шахматный чемпионат Азербайджана по решению задач?

Волгоградец набрал 90 очков из 90 и вышел на второе место в девятом этапе X Кубка мира.
Воспитанник волгоградской шахматной школы Данила Павлов, ныне живущий в Москве, одержал новую победу.
С 4 по 5 апреля в рамках девятого этапа X Кубка мира 2025−2026 гг. в городе Сумгаит прошёл чемпионат Азербайджана по очному решению шахматных композиций.
Здесь Данила Павлов занял первое место. Результат впечатляющий — 90 очков из 90 возможных! Второе место также у россиянина Антона Насырова.
Среди женщин весь пьедестал заняли россиянки. Так, чемпионкой Азербайджана стала Дарья Ефимова. Серебро и бронза у Е. Шестаковой и А. Чекиной соответственно. Поздравляем!
Тройка лидеров Кубка мира на сегодняшний день:
1. Э. Ван Бирс (Бельгия) — 58 очков (за 4 этапа).
2. Д. Павлов — 48 очков (за 3 этапа).
3. Д. Ходж (Великобритания) — 48 очков (за 3 этапа).
Запланировано ещё 12 этапов. Заключительный турнир пройдёт в августе 2026 года в Германии во время конгресса Международной федерации шахматной композиции (WFCC).
А вот на турнире претендентов на шахматную корону среди мужчин игру россиянина Андрея Есипенко следует признать неудачной. Видимо, он так и не смог справиться с волнением. Пока лидирует показывающий стабильную игру представитель Узбекистана Ж. Синдаров.
У женщин чуть ли не после каждого нового тура происходит смена лидера. К сожалению, россиянка Екатерина Лагно, неплохо стартовавшая, стала чередовать красивые победы с досадными поражениями. Но плотность в турнирной таблице такова, что почти у всех претенденток остаются шансы на победу.
15 апреля в 15:30 по МСК пройдут последние туры у мужчин и женщин. Пожелаем нашим гроссмейстерам удачи!
А наш традиционный конкурс подходит к завершению. Сегодня публикуем два предпоследних задания. Времени ещё предостаточно. Советуем участникам перепроверить свои ответы на предыдущие задания, особенно трёхходовые задачи. Помните, очки начисляются за полноту приводимых вариантов, с учётом сильнейших защит чёрных. В случае, если обнаружите, что указали неверное или неполное решение, можете повторно выслать ответы.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 30 дней. Успеха!