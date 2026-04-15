Из Ростовской области в Турцию отправили 2,7 тыс. тонн подсолнечного шрота

С Дона в Турцию отправили 2,7 тыс. тонн подсолнечного шрота. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. В период с 6 по 10 апреля в морских пунктах пропуска Ростовской области специалисты Россельхознадзора проверили партию растительных кормов, предназначенных для экспорта. Образцы продукции направили в лабораторию для анализа. Исследования показали, что шрот полностью соответствует ветеринарным требованиям — никаких нарушений в партии не выявлено. Груз получил допуск к вывозу за рубеж.