Гродненец получил штраф 4500 рублей за покупки на Wildberries по «своей схеме»

В Гродно покупатель популярного маркетплейса Wildberries придумал «свою схему» обмана и был раскрыт, рассказали в пресс-службе Гродненского областного суда.
На мошенничестве попался житель Гродно. Мужчина с 23 октября по 26 ноября 2025 года делал покупки на маркетплейсе, осуществляя их подмену. Для этого, при оформлении заказа в приложении, фигурант заказывал по два экземпляра техники: один вариант дорогой, а второй внешне схожий дешевый аналог. Преимущественно его покупками были наушники и процессоры.
Во время осмотра заказа в пункте выдачи мужчина подменял один товар на другой и забирал с собой более дорогой вариант, под видом выкупа более дешевого. Своими действиями юрлицу гродненец причинил ущерб почти на 4770 белорусских рублей.
В суде обвиняемый свою вину признал, а еще ранее он компенсировал весь причиненный ущерб.
Суд вынес обвинительный приговор, назначив с совокупности фигуранту штраф 100 базовых величин (4500 рублей в апреле 2026-го). Кроме того, у него конфисковали мобильный телефон iPhone 12 как средство совершения преступления.
