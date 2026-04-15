Гродненец получил штраф 4500 рублей за покупки на Wildberries по «своей схеме»

На мошенничестве попался житель Гродно. Мужчина с 23 октября по 26 ноября 2025 года делал покупки на маркетплейсе, осуществляя их подмену. Для этого, при оформлении заказа в приложении, фигурант заказывал по два экземпляра техники: один вариант дорогой, а второй внешне схожий дешевый аналог. Преимущественно его покупками были наушники и процессоры.