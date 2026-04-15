Гродненец получил штраф 4500 рублей за покупки на Wildberries по «своей схеме»

Житель Гродно обманул Wildberries почти на 5000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно покупатель популярного маркетплейса Wildberries придумал «свою схему» обмана и был раскрыт, рассказали в пресс-службе Гродненского областного суда.

На мошенничестве попался житель Гродно. Мужчина с 23 октября по 26 ноября 2025 года делал покупки на маркетплейсе, осуществляя их подмену. Для этого, при оформлении заказа в приложении, фигурант заказывал по два экземпляра техники: один вариант дорогой, а второй внешне схожий дешевый аналог. Преимущественно его покупками были наушники и процессоры.

Во время осмотра заказа в пункте выдачи мужчина подменял один товар на другой и забирал с собой более дорогой вариант, под видом выкупа более дешевого. Своими действиями юрлицу гродненец причинил ущерб почти на 4770 белорусских рублей.

В суде обвиняемый свою вину признал, а еще ранее он компенсировал весь причиненный ущерб.

Суд вынес обвинительный приговор, назначив с совокупности фигуранту штраф 100 базовых величин (4500 рублей в апреле 2026-го). Кроме того, у него конфисковали мобильный телефон iPhone 12 как средство совершения преступления.

Тем временем в Беларуси один чек на косметику составил более 114 тысяч рублей.

Еще милиция нашла белоруса, который исчез с деньгами друга.

И мы писали, что в Кобрине пропали два 12-летних мальчика: «Не вернулись домой после школы».

