МВД заблокировало 16 сайтов в Беларуси за сутки после звонков белорусов

МВД Беларуси сообщило о блокировке 16 сайтов за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел сообщило о блокировке за одни сутки сразу 16 фишинговых сайтов.

Ранее «Комсомолка» писала, что белорусы за сутки более 500 раз звонили в милицию из-за одной и той же проблемы. Это было связано со звонками телефонных мошенников.

В итоге правоохранители зарегистрировали 47 преступлений, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. А отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 16 сайтов поддельных торговых площадок, банков или сервисов, которые были практически неотличимы от настоящих.

— Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 42 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 56 счетам, — перечислили в МВД.

Тем временем гродненец получил штраф 4500 рублей за покупки на Wildberries по «своей схеме».

