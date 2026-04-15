МВД заблокировало 16 сайтов в Беларуси за сутки после звонков белорусов

Министерство внутренних дел сообщило о блокировке за одни сутки сразу 16 фишинговых сайтов.
Ранее «Комсомолка» писала, что белорусы за сутки более 500 раз звонили в милицию из-за одной и той же проблемы. Это было связано со звонками телефонных мошенников.
В итоге правоохранители зарегистрировали 47 преступлений, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. А отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 16 сайтов поддельных торговых площадок, банков или сервисов, которые были практически неотличимы от настоящих.
— Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 42 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 56 счетам, — перечислили в МВД.
Тем временем гродненец получил штраф 4500 рублей за покупки на Wildberries по «своей схеме».