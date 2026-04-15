В Пермском крае начнут курсировать дополнительные летние электрички

Увеличение рейсов поможет справиться с наплывом дачников и туристов.

Источник: Комсомольская правда

Свердловская железная дорога запустит дополнительные пригородные электрички в Пермском крае на летний сезон. Мера связана с традиционным ростом потока туристов и дачников, поделились в пресс-службе Свердловской ЖД.

Дополнительные рейсы будут курсировать с 30 апреля по 27 сентября 2026 года. По пятницам, субботам и воскресеньям запустят электропоезда № 6015 Пермь 2 — Менделеево, № 6016 Менделеево — Пермь 2, № 7168 Пермь 2 — Кишерть и № 6007 Кишерть — Верещагино. Также ежедневно будут следовать электрички № 6163/6164 Чусовская — Баская — Чусовская и № 6278/6279 Пермь 2 — Дивья — Пермь 2.

Кроме того, в будние дни с понедельника по четверг с 4 мая по 24 сентября добавятся рейсы № 6017/6018 Пермь 2 — Григорьевская — Пермь 2. А по субботам с 09 мая по 03 октября и 1 мая будет курсировать электричка № 6013 Пермь 2 — Григорьевская. Также в Свердловской железной дороге отметили, что на период с 27 апреля по 1 октября отменяется курсирование «зимних» пригородных поездов № 6194 Пермь 2 — Кунгур и № 6011 Кунгур — Верещагино.

Приобрести билеты на пригородные поезда можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах. Продажа открывается за 10 дней до даты поездки.