Мотоциклист без прав разбился под Волгоградом

В городе Волжском Волгоградской области 14 апреля произошло ДТП, в результате которого мотоциклист оказался в больнице. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, инцидент случился примерно в полдень на улице Логинова напротив опоры ЛЭП № 229.
По предварительным данным, 36-летний водитель мотоцикла «Хонда», не имеющий прав, потерял контроль над управлением. Мотоцикл съехал на правую обочину, а затем врезался в бетонный забор.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы и попал в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.