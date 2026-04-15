В старинной водонапорной башне в Балтийске хотят открыть пространство с исторической выставкой

В старинной водонапорной башне в Балтийске хотят открыть общественное пространство с исторической выставкой. Информацию об этом опубликовала глава муниципалитета Нина Фёдорова на своей странице «ВКонтакте».
Водонапорная башня располагается рядом с железнодорожным вокзалом. Она признана объектом культурного наследия. «Участок вокруг неё планируем преобразить в рамках благоустройства сквера Ожидания. Но главное — у нас появился партнёр, вместе с предпринимателями кафе “Станция” обсуждаем, как вдохнуть в башню новую жизнь. Ребята горят идеей — открыть здесь общественное пространство с исторической выставкой», — сообщила Фёдорова.
Сквер Ожидания рядом с вокзалом в Балтийске собирались благоустроить ещё в 2025 году. Там хотят привести в порядок территории, сделать остановку, поставить павильоны, ротонду, скамейки и выполнить другие работы. Администрация заключала контракт на 52,6 миллиона рублей с «РСУ Панорама — Люкс», однако договор расторгли по соглашению сторон.
Сейчас власти ищут нового подрядчика для благоустройства сквера Ожидания. Победителя торгов определят 17 апреля. Контракт будет действовать до конца 2026 года.
По данным исторического портала Prussia39.ru, башню рядом с вокзалом построили в 1905 году. Её высота составляет 18 метров, а ёмкость резервуара — 50 кубических метров.
С 2012 по 2015 годы башню не использовали по назначению, и она частично разрушилась. В 2016-м здание признали объектом культурного наследия регионального значения. В 2022 году владельцы кафе «Станция» предлагали открыть там информационно-туристический центр.