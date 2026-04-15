В старинной водонапорной башне в Балтийске хотят открыть пространство с исторической выставкой

Водонапорная башня располагается рядом с железнодорожным вокзалом. Она признана объектом культурного наследия. «Участок вокруг неё планируем преобразить в рамках благоустройства сквера Ожидания. Но главное — у нас появился партнёр, вместе с предпринимателями кафе “Станция” обсуждаем, как вдохнуть в башню новую жизнь. Ребята горят идеей — открыть здесь общественное пространство с исторической выставкой», — сообщила Фёдорова.