Поезд Победы проедет по городам Красноярского края с 23 апреля по 4 мая

В Красноярском крае в преддверии Дня Победы по региону проедет «Поезд Победы». Состав, сформированный красноярскими железнодорожниками, посетит несколько городов и станций. [caption id= «attachment_338643» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Первыми его встретят жители Иланского и Канска 23 апреля, затем поезд прибудет 29 апреля в Назарово и Ачинск. В КрасЖД рассказали, что маршрут завершится 4 мая в Красноярске. На каждой станции организуют театрализованные мероприятия с исторической реконструкцией событий мая 1945 года. [caption id= «attachment_347377» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] В составе поезда — паровоз «Лебедянка», вагон-теплушка, вагон-сцена и платформы с военной техникой. Вместе с поездом будет работать агитбригада, которая представит концертную программу для зрителей. [caption id= «attachment_338648» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Организаторы отмечают, что акция призвана напомнить о событиях Великой Отечественной войны и создать атмосферу праздника для жителей региона. Напоминаем, что салют на 9 Мая в Красноярске прогремит 2 484 залпами.