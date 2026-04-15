Стало известно, чем чаще всего болели нижегородцы в 2025 году

Возросло число случаев ишемической болезни сердца и сахарного диабета II типа.

Источник: Время

Нижегородцы по ряду заболеваний чаще обращались за медицинской помощью в 2025 году по сравнению с 2024. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека» со ссылкой на страховую компанию «СОГАЗ-Мед».

Чаще, чем в предыдщем году, стали обращения к врачу по следующим поводам: гипертензивная болезнь сердца (405 тысяч случаев, +7%), сахарный диабет II типа (95,5 тысяч случаев, +8%), хроническая ишемическая болезнь сердца (85,5 тысяч случаев, +4%) и насморк (80,8 тысяч случаев, +11%).

По общему количеству случаев заболевания распределились следующим образом: гипертензивная болезнь сердца (405 тысяч случаев), острые инфекции верхних дыхательных путей (327 тысяч случаев), кариес зубов (160 тысяч случаев), цереброваскулярные болезни (151 тысяча случаев) и боли в спине (122,8 тысяч случаев).

Напомним, что около 30 жителей Нижегородской области заболевают коронавирусом каждую неделю.