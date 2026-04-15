За три месяца калининградцы собрали 67 тонн макулатуры и 49 тонн стекла на раздельный сбор

Источник: Янтарный край

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области сообщило о положительной динамике пилотного проекта по раздельному сбору отходов в Калининграде. Данные за январь-март 2026 года предоставил региональный оператор «ЕСОО».

Что собрали за три месяца:

— макулатура — 67 тонн;

— стекло — 49 тонн;

— пластик — 18 тонн;

— металл — 4 тонны.

Общий объём вторсырья с начала реализации проекта составил около 2330 тонн.

В министерстве отметили, что формирование экологической культуры невозможно без участия каждого, и призвали жителей активнее включаться в раздельный сбор, внося вклад в сохранение природы региона.