За три месяца калининградцы собрали 67 тонн макулатуры и 49 тонн стекла на раздельный сбор

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области сообщило о положительной динамике пилотного проекта по раздельному сбору отходов в Калининграде. Данные за январь-март 2026 года предоставил региональный оператор «ЕСОО».
Что собрали за три месяца:
— макулатура — 67 тонн;
— стекло — 49 тонн;
— пластик — 18 тонн;
— металл — 4 тонны.
Общий объём вторсырья с начала реализации проекта составил около 2330 тонн.
В министерстве отметили, что формирование экологической культуры невозможно без участия каждого, и призвали жителей активнее включаться в раздельный сбор, внося вклад в сохранение природы региона.