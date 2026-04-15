Более 6,5 тысячи СНИЛС оформили новорожденным в Ростовской области с начала года

С начала 2026 года новорожденным в Ростовской области оформили более 6,5 тысячи СНИЛС. Об этом сообщили в донском отделении Фонда пенсионного и социального страхования России.
Напомним, с 2019 года СНИЛС малышам выдают беззаявительно, на основании актовых записей о рождении из органов ЗАГС. Уведомление направляется в личный кабинет родителей на портале госуслуг и содержит основную информацию о ребенке. Если у матери нет учетной записи на портале госуслуг, она может самостоятельно обратиться в СФР или МФЦ.
СНИЛС выдается один раз на всю жизнь. Изменения можно вносить только в анкетные данные владельца лицевого счета: фамилию, имя или отчество, дату рождения. Сегодня лицевой счет гражданина содержит информацию о накопленных размерах стажа и пенсионных коэффициентах, применяется при формировании социальных услуг и льгот.
— Первые страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования на Дону начали выдавать в 1998 году. Самым «крохотным» владельцем СНИЛС стал житель Семикаракорского района, которому при получении было всегодва дня, а вот самому взрослому владельцу документа, жителю Батайска, — 108 лет, — рассказали в СФР.
Также привели и другую любопытную статистику: среди обладателей СНИЛС в Ростовской области больше женщин. Самыми популярными именами в регионе за 30 лет существования персонифицированного учета стали Татьяна, Елена и Александр.
