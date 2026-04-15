Более 6,5 тысячи СНИЛС оформили новорожденным в Ростовской области с начала года

Напомним, с 2019 года СНИЛС малышам выдают беззаявительно, на основании актовых записей о рождении из органов ЗАГС. Уведомление направляется в личный кабинет родителей на портале госуслуг и содержит основную информацию о ребенке. Если у матери нет учетной записи на портале госуслуг, она может самостоятельно обратиться в СФР или МФЦ.