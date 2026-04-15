В подмосковном поселке Мечниково отремонтируют дошкольное отделение

Дошкольное отделение Петрово‑Дальневской общеобразовательной школы в поселке Мечниково Московской области отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Сейчас готовность работ уже превысила 40%. В здании площадью 1,7 тыс. кв. м специалисты занимаются отделкой фасада, установкой оконных блоков, монтажом инженерных сетей и обновлением внутренних помещений. Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.