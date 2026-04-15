Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жуковке Брянской области обновят сквер рядом с досуговым центром

Специалисты вымостят плиткой пешеходную зону и проведут озеленение.

Сквер рядом с Жуковским культурно-досуговым центром в Брянской области благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В ходе работ специалисты вымостят тротуарной плиткой пешеходную зону, обустроят парковку и проведут озеленение. Также на общественной территории установят малые архитектурные формы и смонтируют освещение. Завершить проект планируется в четвертом квартале 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.