В Жуковке Брянской области обновят сквер рядом с досуговым центром

Сквер рядом с Жуковским культурно-досуговым центром в Брянской области благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
В ходе работ специалисты вымостят тротуарной плиткой пешеходную зону, обустроят парковку и проведут озеленение. Также на общественной территории установят малые архитектурные формы и смонтируют освещение. Завершить проект планируется в четвертом квартале 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.